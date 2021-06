Europei: Italia-Galles 1-0, gol di Pessina e primo posto nel girone

20 giugno 2021 a

a

a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'Italia supera anche il Galles e fa il tris di vittorie nel girone A di Euro 2020. La squadra di Mancini con un marcato turnover doma senza troppe difficoltà il Galles vincendo per 1-0 allo stadio Olimpico di Roma davanti a circa 15mila spettatori. Gli azzurri si impongono grazie al gol di Pessina al 39' del primo tempo e conquistano il primato del gruppo A con 9 punti e raggiungono il record di Vittorio Pozzo di 30 risultati utili consecutivi.

Per l'occasione Mancini fa un ampio turnover con 8 cmbi rispetto alla Turchia e alla Svizzera, facendo riposare, oltre a Chiellini, non al meglio, anche Di Lorenzo, Acerbi, Spinazzola, Barella, Locatelli, Berardi, Immobile e Insigne. Al loro posto giocano Toloi, Bastoni, Emerson, Pessina, Verratti, al rientro dall'infortunio, Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Sul fronte opposto, invece, Page vara la difesa a 3 e cambia tre uomini nella squadra che battuto la Turchia, inserendo in difesa Gunter e Ampadu, al posto di Mepham. In avanti James, Ramsey e Bale.