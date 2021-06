20 giugno 2021 a

a

a

Roma, 20 giu. Adnkronos) - Matteo Lepore in vantaggio nelle primarie a Bologna. A quanto si apprende il candidato del Pd batte 55 a 45 Isabella Conti nel voto on line. Un dato che, proseguono le stesse fonti, potrebbe crescere nello spoglio delle schede ai seggi visto che la Conti era data più forte nel voto on line. La previsione è che potrebbe finire 60 a 40 a favore di Lepore.