Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Grazie a tutti quelli che hanno votato alle primarie. Ai volontari che hanno lavorato e a chi si è mobilitato in pandemia per far pesare la sua opinione. Come tante cose, non saranno perfette, ma le primarie restano un grande strumento di democrazia. #primarie20giugno". Così la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, su twitter.