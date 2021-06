Università: Caselli, 'master Finanza Bocconi sesto al mondo è grande risultato' (2)

21 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Quest'anno abbiamo garantito l'accesso a tutti i corsi con una logica totalmente online e a settembre scorso con una modalità mista di presenza e distanza", sottolinea il prorettore per gli Affari internazionali della Bocconi. Ma "l'interazione in aula è centrale, come lo è il networking fra gli studenti". Caselli spiega che, "a parte l'insegnamento online che abbiamo sperimentato, la nostra idea è di offrire una realtà aumentata, che prolunga l'attività didattica. Una parte online rimarrà sempre come aggiunta. Tante cose sono positive, non saranno sostitutive ma aggiuntive".

Per un'università come la Bocconi e il suo master di Finanza, poi, "essere a Milano dà un vantaggio: c'è un rapporto virtuoso fra una città attrattiva come Milano e le sue università. Speriamo che la pandemia finisca il prima possibile e che Milano ritorni con la sua forza a essere presente sullo scenario internazionale", conclude Caselli.