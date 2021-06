Il flagship killer realme GT disponibile a un prezzo speciale il 21 e 22 giugno

21 giugno 2021 a

(Adnkronos) -

In occasione di Prime Day, in offerta anche gli smartphone della serie 8 di realme

Milano, 21 giugno 2021 –

Il 21 e 22 giugno

Negli stessi giorni, in occasione di Prime Day, su

Inoltre, fino al 25 giugno il modello con 8 GB + 128 GB sarà in promozione anche su

Con un design ispirato alla velocità e feature da top di gamma offerte a un prezzo impareggiabile, realme GT stabilisce nuovi standard per gli smartphone di fascia medio-alta. Il flagship killer di realme vanta, infatti, il sofisticato processore Qualcomm Snapdragon 888, la nuova RAM LPDDR5, la velocissima UFS 3.1 e un sistema di raffreddamento VC (a camera di vapore) in acciaio inossidabile in grado di ottimizzare la dissipazione del calore e tenere così sotto controllo la temperatura interna. Inoltre, la batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica SuperDart da 65 W, grazie alla quale bastano solo 35 minuti per caricare completamente il dispositivo.

Eccezionale anche l'esperienza audiovisiva, grazie al luminoso e reattivo display Super AMOLED da6,43 pollici con refresh rate di 120 Hz, all'audio Hi-Res e agli speaker Dolby Atmos Dual Stereo. realme GT dispone anche di una tripla fotocamera Sony da 64 MP e della nuovissima modalità GT per sfruttare al massimo tutta la potenza dello smartphone durante le sessioni di gaming. Inoltre, è uno dei primi dispositivi a supportare Android 12 Beta 1, disponibile da oggi nell'ambito del Developer Preview Program.

Prime Day: in offerta su Amazon anche gli smartphone della serie 8

In occasione di Prime Day, il 21 e 22 giugno su Amazon sono in promozione anche altri prodotti firmati realme, in particolare i dispositivi della serie 8, a cominciare da realme 8. Lo smartphone (4 GB + 64 GB) è scontato del 30% a 139 euro. Il dispositivo, acquistabile nelle colorazioni Cyber Black, Cyber Silver e Punk Black, è alimentato dal processore MediaTek Helio G95 e vanta un peso di appena 177 grammi e uno spessore di soli 7,99 mm, risultando estremamente comodo da tenere in mano. Inoltre, dispone di un luminoso display Super AMOLED da 6,4 pollici, una potente batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30 W e una fotocamera quadrupla con AI con sensore principale da 64 MP, dotata di un algoritmo per la fotografia Tilt-shift e della modalità Starry, per scattare foto impareggiabili dei cieli stellati.

Le offerte di Prime Day riguardano anche realme 8 5G, alimentato dal processore 5G MediaTekDimensity 700, realizzato con processo produttivo a 7 nm. La scheda tecnica comprende anche una batteria da 5000 mAh che si avvale della tecnologia Smart 5G Power Saving per garantire un'eccellente autonomia, un display ultra fluido da 6,5” con refresh rate di 90 Hz, una fotocamera frontale da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP. La versione da 4 GB + 64 GB è disponibile a 179 euro, mentre il prezzo scontato per la configurazione con 6 GB + 128 GB è 219 euro.

In promozione a 219 euro anche realme 8 Pro (6 GB + 128 GB) caratterizzato da fotocamera quadrupla con sensore principale da 108 MP, corredata da funzionalità uniche per il segmento mobile, a cominciare dalla possibilità di realizzare video tilt-shift in time-lapse e clip in time-lapse dei cieli stellati grazie alla modalità Starry. Inoltre, lo smartphone vanta un display Super AMOLED da 6,4 pollici, una batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperDart da 50 W, il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G, il sensore NFC e la certificazione Hi-Res Audio.

realme è un marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti AIoT di alta qualità su scala globale. Il claim dell'azienda è "Dare to Leap" e fa appello alla capacità dei giovani di osare nell'utilizzare le ultime novità in fatto di tecnologia e design. realme è il settimo marchio di smartphone al mondo ed è stato riconosciuto come uno dei principali brand di telefonia secondo le statistiche di Counterpoint sulle spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2020. Nel 2019, le spedizioni globali di smartphone realme hanno raggiunto i 25 milioni con un tasso di crescita su base annua dell'808%, rendendo l'azienda il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi dal 2019 al secondo trimestre del 2020. realme è entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Russia, Australia, Medio Oriente, Africa con una base di utenti globale di oltre 70 milioni.

