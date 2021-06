Governo: Draghi interviene a summit Wpl, rete globale leader donne

21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interviene con un videomessaggio nella sessione di apertura del ‘Women political leaders Summit 2021', che avrà inizio alle ore 14.00. La Wpl è la rete globale di leader politici femminili che da anni si pone come mission quella di aumentare sia il numero che l'influenza delle donne nelle posizioni di leadership politica.

Il titolo del Summit quest'anno è ‘Building Forward. Women Political Leaders. Determining the New Normal', e vedrà la partecipazione di relatori da tutto il mondo oltre a tavole rotonde su come ottenere un'eguale partecipazione alla leadership, come garantire che le donne leader siano in prima linea nella costruzione di una società post-pandemia.