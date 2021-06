Governo: Tajani, 'sentito Berlusconi, da Fi convinto sostegno a Draghi'

21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Ho detto al presidente Draghi che da Fi c'è un sostegno convinto alla sua azione di governo", in particolare "piena condivisione" sulle scelte "di politica estera e rafforzamento dei rapporti con Usa e Ue; in tema di immigrazione, con la volontà di sostenere investimenti per il continente africano; e nei rapporti con la Cina, soddisfano su questo le scelte assunte negli ultimi vertici internazionali". Lo dice il vicepresidente di Fi Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi, spiegando di aver sentito Silvio Berlusconi prima di vedere il presidente del Consiglio.

"C'è la volontà, da parte di Fi - spiega - di partecipare alla riforma fiscale, che per noi è una priorità, a quella della giustizia. Fi sarà protagonista. Ho ribadito a Draghi il cambio di passo impresso dal suo governo, che da parte nostra vede una partecipazione convinta. Anche sul fronte delle vaccinazioni, con il generale Figliuolo c'è stata un'accelerazione decisiva".

"Ho ribadito l'impegno - dice ancora Tajani - a sostenere con convinzione la politica del governo, da Fi questo sostegno sarà leale e concreto affinché l'Italia esca da crisi. Abbiamo parlato anche di come usare al meglio il Pnrr, e di infrastrutture per rendere più competitive le nostre imprese".