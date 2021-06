Quirinale: Tajani, 'Draghi al Colle? Prematuro parlarne, ora lotta a Covid'

21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Il nome di Mario Draghi per la corsa al Quirinale? "Questo non dipenda da me, sono un europarlamentare. Ma credo sia prematuro parlarne, ora concentriamoci sulla lotta al Covid che resta la priorità". Lo dice il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.

Un faccia a faccia, assicura, in cui non si è parlato di un possibile 'matrimonio' Fi-Lega: "non è certo una questione che va affrontata col presidente del Consiglio", taglia corto incalzato dai cronisti.