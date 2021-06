21 giugno 2021 a

Firenze, 21 giu. - (Adnkronos) - "Sono davvero contento di potervi dare questa notizia: zero decessi nelle ultime 24 ore per Covid-19 in Toscana!" Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che in un post su Facebook aggiunge: "Forza Toscana! Insieme ce la faremo!"