Chiesa: scoperta dopo secoli una preziosa reliquia di San Giovanni Battista** (3)

21 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Porsi alla ricerca di una reliquia può sembrare anacronistico o apparire soltanto una curiosità finalizzata all'acquisizione, attraverso antichi documenti, di dati storici o al recupero di un reperto antropologico - spiega diacono Alessandro Bicchi - Ma onorare il corpo dei santi o parte di essi ricorda a noi come, pur nella fragilità umana,questi hanno testimoniato in modo eccezionale la forza e la tenerezza dell'appartenenza a Cristo. La reliquia offre al fedele la possibilità di entrare in contatto col santo venerato e invocato, rendendo percepibile la misteriosa potenza del sacro".