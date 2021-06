Europei: Germania, Mueller ko, salta l'Ungheria

21 giugno 2021 a

Monaco, 21 giu. - (Adnkronos) - Brutte notizie per Joachim Low, che nella gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale contro l'Ungheria dovrà fare a meno di Thomas Muller. L'attaccante del Bayern Monaco ha riportato un problema al legamento interno del ginocchio destro durante l'ultima gara contro il Portogallo e nella mattinata di lunedì non ha svolto l'allenamento. Impossibile dunque un suo recupero per il match di mercoledì con l'Ungheria e a questo punto la sua presenza rimane in dubbio anche per un eventuale ottavo di finale. Problemi di formazione che potrebbero riguardare anche la difesa, con Mats Hummels alle prese anche lui con un problema al ginocchio e in dubbio per la sfida di mercoledì a Monaco.