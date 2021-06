Lombardia: Regione approva elenco Comuni per fondi Dl Sostegni a sci

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - La Regione Lombardia, con una delibera proposta dal presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) , ha definito l'elenco dei comprensori sciistici e dei Comuni con i requisiti per accedere ai fondi del 'Dl Sostegni' e del 'Dl Sostegni bis'. La delibera identifica i comprensori come territori costituiti dai Comuni che hanno al proprio interno impianti da risalita o piste da sci, sia da discesa che di fondo, e che hanno le caratteristiche per poter beneficare dei ristori per il fermo subito a causa del Covid-19.

Per le imprese e i Comuni dei comprensori identificati dalle Regioni il 'Dl Sostegni' mette a disposizione un fondo di 700 milioni, di cui 430 milioni per gli esercenti di attività di impianti di risalita a fune, 40 per maestri di sci e scuole di sci e 230 per le impresse turistiche. Con il 'Dl Sostegni bis', c'è poi stato un ulteriore incremento di 100 milioni per le imprese turistiche, portando il fondo per queste attività a 330 milioni. A essere interessati sono 58 Comuni lombardi in 7 province.

"Dopo mesi di lavoro intenso da parte delle Regioni e del Ministero - aggiunge l'assessore Sertori - siamo ormai alle ultime definizioni necessarie per l'erogazione degli 800 milioni degli indennizzi messi a disposizione dal governo. Guardiamo al turismo estivo della montagna con ottimismo, sia per la condizione sanitaria molto migliorata sia perché le risorse messe a disposizione consentiranno ai vari operatori di affrontare le necessità economiche, future con maggiori capacità", dice Sertori. Per Magoni "dopo mesi di sofferenza, praticamente in lockdown lavorativo da due stagioni invernali, finalmente una buona notizia per quegli operatori turistici che sono il volàno dell'economia della montagna e che, con sacrificio e tenacia, rendono ancora più attrattivi e accoglienti i nostri territori".