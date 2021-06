Milano: polizia arresta 24enne per tentato furto aggravato

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un uomo di 24 anni, cittadino algerino, per tentato furto aggravato. Gli agenti, in servizio in abiti civili nella Stazione di Milano Repubblica, hanno bloccato il 24enne, che, dopo essersi avvicinato a una donna, ha aperto lo zaino che la vittima portava sulle spalle per rubarne il contenuto. Nello zaino c'erano due smartphone e un portafoglio contenente 70 euro e documenti identificativi. Il 24enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.