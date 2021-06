Ermolli: Marina Berlusconi, 'amico e maestro con profonda visione strategica'

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "Tutto il gruppo Fininvest deve molto a Bruno Ermolli, assoluto protagonista del mondo dell'impresa e della cultura. Un professionista tanto capace quanto discreto, in grado di trovare sempre le migliori soluzioni anche ai problemi più complessi grazie ad una intelligenza acuta, alla pazienza infinita, alla capacità di cogliere le diverse sensibilità dei suoi interlocutori e di rispettarle". Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, dopo la scomparsa di Bruno Ermolli.

"Ma assieme a tutto questo aveva anche una profonda visione strategica, che è risultata fondamentale per realizzare la crescita delle nostre aziende. Se tutti gli dobbiamo molto, io personalmente gli devo ancora di più: è stato un eccezionale maestro e per oltre vent'anni i suoi preziosi consigli mi hanno aiutato non solo sul lavoro. Ma è stato anche un amico vero, sincero, su cui ho sempre potuto contare per merito della sua grande umanità, con la quale ha saputo costruire una bellissima famiglia cui mi stringo con tutto l'affetto di cui sono capace", conclude.