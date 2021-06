Università: Bonetti, 'con matematica giovani abbattano gender gap per nuove professioni' (2)

21 giugno 2021 a

(Adnkronos) - La matematica, ha concluso la ministra, "ha un potere straordinario di empowerment e, in un mondo in cui si è sempre detto che non è ammesso sbagliare, che non è concesso nessun tipo di fallimento, ci insegna che l'esperienza della fatica, del limite, della prova, della riprova e dell'errore è un processo generativo e naturale della nostra crescita personale e comunitaria".

Il corso di formazione, diretto dal professor Alfredo Marzocchi, si svolge dal 21 al 25 giugno e coinvolge studenti e studentesse delle classi quarte degli istituti superiori della provincia di Brescia, segnalati dai loro insegnanti per essersi distinti per attitudine e risultati positivi nell'ambito delle discipline matematiche. Per loro, la possibilità di seguire i corsi tenuti da professori universitari della sede bresciana dell'ateneo, "alcuni tra i membri più eccellenti della comunità di matematici e matematiche riconosciuti a livello internazionale", come ha sottolineato la ministra Bonetti.

Per contribuire a colmare il gender gap il campus di Brescia dell'Università Cattolica organizza ogni anno la Disfida matematica femminile a squadre per iniziativa del Dipartimento di Matematica e Fisica. Un evento promosso con altre 22 sedi a livello nazionale, che seleziona le squadre in rosa, provenienti dagli istituti superiori, in vista della finale delle Olimpiadi di Matematica, in programma a Cesenatico.