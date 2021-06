21 giugno 2021 a

a

a

Amsterdam, 21 giu. -(Adnkronos) - L'Olanda è in vantaggio per 1-0 sulla Macedonia del Nord al termine del primo tempo del match valido per il gruppo C dei campionati Europei in corso di svolgimento alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. A decidere sin qui il match il gol di Depay al 24'.