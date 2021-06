21 giugno 2021 a

Bucarest, 21 giu. - (Adnkronos) - L'Austria conduce per 1-0 sull'Ucraina al termine del primo tempo del match valido per il gruppo C dei campionati Europei in corso di svolgimento all'Arena Nazionale di Bucarest. A decidere sin qui il match la rete di Baumgartner al 21'. Con questo risultato sarebbero gli austriaci a sfidare gli azzurri sabato sera a Wembley negli ottavi di finale.