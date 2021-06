Social: Khaby Lame spodesta la Ferragni, è lui il nuovo re italiano di Instagram

21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Chiara non è più l'italiana più seguita su Instagram: il nuovo 're' italiano più seguito è infatti Khaby Lame. Con ben 24 milioni di follower, a fronte dei 23,9 milioni della Ferragni, il 21enne di Chivasso ha superato l'imprenditrice digitale, affermandosi come la nuova stella nascente dei social per quanto riguarda il nostro paese. Il dato che fa più impressione è la velocità con la quale il giovane influencer ha raggiunto questo incredibile traguardo: i suoi post su Instagram sono infatti solo 114, mentre quelli della Ferragni quasi 15mila, e il suo primo post risale al marzo del 2020. Un tempo record assoluto.

Su TikTok, Khaby è invece addirittura terzo a livello mondiale, e la sua strada sembra tutta proiettata verso l'alto, rendendolo un competitor di tutto rispetto anche per 'colossi' social come Charli D'Amelio. Le sue creazioni video (i suoi contenuti sono video realizzati da lui stesso) sono caratterizzate da elementi di successo sulle piattaforme, ovvero la brevità e la leggerezza divertente, e dalla scelta di non parlare mai ma di lasciar parlare le immagini.