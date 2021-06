Roma: Ciani (Demos), 'gravi illazioni e pregiudizi su partecipanti al voto'

21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Leggo con stupore commenti che esprimono illazioni e giudizi relativi ad etnia e nazionalità di alcuni cittadini che hanno votato ieri alle primarie". Lo dice Paolo Ciani (Demos), terzo classificato alle primarie per il sindaco svolte ieri a Roma, che aggiunge: "Mi stupisce molto, perché chi dice certe frasi sembra non conoscere il regolamento che ci siamo dati per le primarie: se abbiamo stabilito che tutti i cittadini residenti a Roma possono partecipare al voto, a prescindere da etnia, cittadinanza e religione, non si capisce quale sia lo stupore quando decidono di farlo. Una coalizione di centrosinistra dovrebbe al contrario gioire della partecipazione di tutti i cittadini, nessuno escluso”.

"Mi sorge il dubbio di un non espresso pregiudizio, secondo cui il voto di alcuni è libero e quello di altri lo sarebbe meno. Peraltro, che alcuni cittadini si riconoscano in taluni candidati e non in altri, stupisce solo chi non conosce Roma -prosegue Ciani-. La gauche caviar ha stancato parecchi: parliamo delle persone reali della nostra città, anche quelle che per ricordare un nome devono leggerlo su un foglietto. Per questo invito tutti alla calma e alla serietà, perché ieri è stata soprattutto la festa della partecipazione e della democrazia".

"A tal proposito ieri Giornata Mondiale dei Rifugiati mi ha colpito ciò che hanno scritto sui social un cittadino afgano e uno siriano residenti a Roma: ‘Il nostro primo voto libero, viva le Primarie'. Forse qualcuno è troppo abituato alla libertà e alla democrazia da dimenticarne il vero valore”, conclude Ciani.