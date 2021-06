Lavoro: Letta, 'sui licenziamenti la partita non è chiusa'

21 giugno 2021 a

a

a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Sui licenziamenti, la partita non è chiusa, e la selettività è per noi fondamentale. E' la nostra proposta, è quello che ci vuole e spero che Draghi la accolga. Non è vero che si è passati al disprezzo del lavoro come ha detto Landini, e infatti la riforma degli ammortizzatori sociali che sta preparando il ministro Orlando, dà tutele a lavoratori che non le hanno mai avute". Lo ha detto Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.