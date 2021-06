M5s: Letta, 'Conte affidabile, insieme faremo campagna elettorale e vinceremo'

21 giugno 2021 a

a

a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Grillo? Sono talmente consapevole di come sia stare in un grande partito che vive con la propria dialettica interna, che l'ultima cosa che voglio fare è entrare nelle dialettiche altrui. Quindi faccio gli auguri a Conte. Quando discutiamo sulle scelte da fare, come su Napoli e sulla Calabria, trovo sempre una persona affidabile. Mi dice sì o no". Lo ha detto Enrico Letta a Otto e mezzo su La7.

"Noi abbiamo sostenuto il governo Conte, e assieme a Conte faremo la campagna elettorale e vinceremo. Però Draghi è una carta fondamentale a livello internazionale", ha detto tra l'altro il segretario del Pd.