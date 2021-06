Covid: Salvini, 'Letta dice idiozie, in altri tempi l'avrei portato in tribunale'

21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Sono contento del parere del Cts" sulle mascherine, "per rispondere ai soloni come Letta, che ha avuto il pessimo gusto di dire che con Salvini al governo ci sarebbero stati centinaia di migliaia di morti, come in Brasile. E' mancanza di rispetto, è fare una politica brutta, è triste. In altri tempi l'avrei portato in tribunale, è una idiozia dire che con Salvini al governo ci sarebbero stati centinaia di migliaia di italiani morti". Lo ha detto Matteo Salvini a Quarta Repubblica, su Retequattro.