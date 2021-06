Lombardia: intesa fra Regione, Anci e Uncem per associazione fra Comuni

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato l'intesa con Anci Lombardia e Uncem Lombardia per il riparto delle risorse statali regionalizzate a sostegno dell'associazionismo comunale per l'annualità 2021. Si tratta di oltre 5 milioni di euro da assegnare alle Unioni di Comuni e le Comunità Montane, per incentivare l'efficienza e l'efficacia delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali.

"Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 - ha spiegato Sertori - Regione Lombardia è riuscita ad ottenere e a poter erogare le medesime risorse statali del 2020. A queste risorse si aggiungono quelle destinate alle Unioni di Comuni, che saranno erogate entro la prima metà di settembre, quali i contributi ordinari finalizzati al sostegno delle spese correnti, e entro la fine di novembre, quali i contributi straordinari per il sostegno delle spese di investimento".

Regione Lombardia, ha concluso, "mai come in questo periodo, mantiene alta l'attenzione nei confronti degli enti locali, che sono un punto di collegamento fondamentale con i cittadini".