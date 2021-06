21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Come per il dopoguerra, questo governo ha un compito incredibile, portare l'Italia fuori da una crisi senza precedenti. Se uno mettesse in discussione il governo in base a un voto amministrativo sarebbe un cretino, non farebbe bene all'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini a Quarta Repubblica.