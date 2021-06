22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu (Adnkronos) - "Alla Camera sono sempre state ascoltate con grande attenzione tutte le preoccupazioni e come anche confermato dal Servizio Studi Senato, il testo non limita in alcun modo la libertà di espressione, così come quella religiosa. E rispetta l'autonomia di tutte le scuole". Lo scrive il deputato del Pd Alessandro Zan a proposito del Ddl Zan.