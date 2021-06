Calabria: Tajani, 'Occhiuto candidato giusto per salto di qualità Regione'

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Vogliamo vincere perchè vogliamo ben governare la Calabria. Dopo l'esperienza straordinaria di Jole Santelli, sono convinto che Roberto Occhiuto non solo sarà il prossimo presidente della Calabria, ma governerà bene una regione che merita di avere un cambiamento d'immagine, che deve crescere dal punto di vista economico, che deve avere una sanità migliore (non può essere soltanto il commissario che governa la sanità calabrese). Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che sarà affiancato come vice da Nino Spirlì.

"C'è molto da fare -ha aggiunto Tajani- ma siamo convinti di avere il candidato giusto per far compiere alla Calabria un salto di qualità anche dal punto di vista della crescita dell'occupazione".