Consulta: termina udienza pubblica carcere a giornalisti per diffamazione a mezzo stampa

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Carcere ai giornalisti per la diffamazione a mezzo stampa: dopo un anno la parola torna alla Corte costituzionale. Oggi a Palazzo della Consulta si è svolto il dibattimento pubblico relativo all'ordinanza 132/2020, relatore il giudice Francesco Viganò. Sono intervenuti: per le parti Francesco Paolo Chioccarelli; per il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'avvocato Francesco Giuseppe Vitiello; gli avvocati di Stato Maurizio Greco e Salvatore Faraci. La Corte l'anno scorso aveva inviato al Legislatore nell'ordinanza 132/2020 un monito con termine sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con due ordinanze dai Tribunali di Salerno e di Bari. Ma il Parlamento è stato inattivo. Si attende tra oggi e domani la decisione della Consulta.