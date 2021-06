Un anno di zapping… e di like 2020/2021: presentata la guida critica del MOIGE, con il meglio (e il peggio) di TV, web e comunicazioni commerciali family friendly

22 giugno 2021 a

La presentazione è avvenuta con un evento digitale.

Roma, 22 giugno 2021 - Anche quest'anno il MOIGE – Movimento Italiano Genitori ha scelto il web per presentare le sue “pagelle mediatiche” relative ai contenuti proposti da TV (tradizionale e on demand), internet (con particolare attenzione ai social) e con un occhio rivolto anche agli spot e alle comunicazioni commerciali.

La guida critica “Un anno di zapping… e di like 2020/2021”, alla sua XIV edizione, quest'anno assume un valore particolare, poiché ha passato in rassegna evidenziando il meglio (e il peggio) di TV, web e spot in ottica family friendly dell'anno dello scoppio della Pandemia. Un anno difficile, segnato da lunghi lockdown che ci hanno costretti in casa con TV e internet come uniche vie di evasione.

“Negli ultimi mesi siamo tutti stati molto di più con il naso attaccato agli schermi, ma per i giovani e i giovanissimi questo può voler dire essere esposti a rischio di contenuti non adatti alla loro età e alla loro sensibilità. – Commenta Elisabetta Scala, Vicepresidente del MOIGE e curatrice del progetto – Non vogliamo assolutamente invocare alcuna forma di censura, questo è ben lontano dal nostro interesse, ciò che ci piacerebbe vedere nella TV del domani è un maggior rispetto per ogni tipologia di pubblico e delle fasce di garanzia, spostando alcuni prodotti in seconda serata o filtrandoli per i più piccoli con efficaci sistemi di parental control. Con questa guida abbiamo voluto premiare i prodotti web o televisivi che propongono in modo positivo i valori della famiglia e dell'educazione, ma anche dell'unicità di ogni persona con il suo bagaglio di differenze. Questioni che da sempre ci stanno molto a cuore”.

Sono circa 300 i prodotti esaminati. Per quanto riguarda la TV, sono stati conferiti 36 premi MOIGE, 1 premio assegnato dalla Federazione Italiana Cuochi, 1 premio dalla Polizia Postale e delleComunicazioni e 1 premio dalla Polizia Stradale, 65 i programmi valutati di qualità da vedere con tutta la famiglia, che abbinano contenuti validi e interessanti a una buona forma tecnica, 68 quelli qualitativamente buoni, senza elementi inappropriati, 21 i sufficienti, 11 quelli scadenti e 6 assolutamente bocciati.

Le comunicazioni commerciali e le campagne sociali analizzate sono state in totale 37, delle quali 12 ritenute family friendly hanno ottenuto il premio MOIGE, 10 sono state valutate di qualità, abbinando contenuti validi e interessanti a una buona forma tecnica, 10 qualitativamente buone, senza elementi inappropriati, 1 sufficiente e 4 assolutamente bocciate.

Infine, sono stati in totale 55 i profili YouTube e Instagram visionati, un'analisi molto importante poiché il pubblico di questi canali è composto prevalentemente da giovani e giovanissimi. 12 di questi hanno ottenuto il premio MOIGE, 10 sono stati valutati di qualità, abbinando contenuti validi e interessanti a una buona capacità comunicativa, 13 qualitativamente buoni, senza elementi inappropriati, 6 sufficienti, 5 insufficienti e 9 assolutamente bocciati.

La nuova edizione di “Un anno di zapping”, curata dall'Osservatorio Media del MOIGE - Movimento Italiano Genitori, si apre con la prefazione del prof. Francesco Profumo, presidente di ACRI, gia' Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Governo Monti.

La guida può essere scaricata gratuitamente da oggi sul sito

Per l'elenco completo dei premiati: