22 giugno 2021

(Adnkronos) - "Raccolgo con orgoglio questa opportunità -ha affermato De Giorgi in conferenza stampa insieme al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi-. Sono felice di salutare tutti in questa nuova veste da ct della Nazionale. Sono emozionato come quando fui convocato per la prima volta con la maglia azzurra".