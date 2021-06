Recovery, Unaitalia: "Occasione per agrisolare, biogas e packaging"

22 giugno 2021 a

a

a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Molti sono i passi avanti fatti finora dal settore, ma per continuare il percorso che la filiera ha già tracciato in questi 5 anni attingendo a fondi propri, abbiamo bisogno di misure e risorse adeguate che sostengano la fase agricola, di trasformazione e distributiva senza lasciare nessuno indietro". A sottolinearlo è Antonio Forlini, presidente di Unaitalia durante l'assemblea nazionale dell'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale. "Strategici risultano i fondi messi a disposizione dal Pnrr un'occasione unica per far ripartire il Paese con un mix di investimenti pubblico-privati".

"Per l'avicoltura è un'occasione da non sprecare per rinnovare il parco agrisolare del 25-30% degli allevamenti. - ha spiegato Forlini - Essenziale anche la diffusione della banda larga nelle aree rurali, indispensabile per lo sviluppo tecnologico, il sostegno ai contratti di filiera e la semplificazione normativa per rendere realizzabili gli investimenti fino all'ultimo step della fase attuativa”.