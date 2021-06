Calabria: Berlusconi, 'Occhiuto vincerà elezioni ma avrà molto da lavorare'

22 giugno 2021 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Come capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto "ha un ruolo decisivo e delicato, un ruolo ambitissimo che gli garantirebbe due anni di grande protagonismo e visibilità. Solo un uomo con un grande amore per la sua terra e per la sua gente come lui poteva immaginare di lasciarlo per gettarsi in questa sfida. Sono certo che vincerà le elezioni, ma poi non sarà una passeggiata: avrà molto, molto da lavorare". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del suo vice, Nino Spirlì.

"Sono sicuro -ha aggiunto l'ex premier- che il centrodestra unito otterrà, come sempre un grande risultato. Batteremo una sinistra senza idee, che propone patrimoniali e nuove tasse di successione, che qui in Calabria come altrove si presenta divisa: siamo a 4 candidati".

Berlusconi ha poi ricordato Jole Santelli, "che è stata una grande amica, è stata un'ottima parlamentare e aveva iniziato un lavoro eccezionale per rimettere in sesto una regione che, a causa del malgoverno della sinistra, aveva letteralmente toccato il fondo". Quindi ha sottolineato anche l'opera di Spirlì, che "ha retto la Regione in questi mesi difficili. E lo ringrazio per il suo impegno e per il suo lavoro".