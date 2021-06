Mattarella: Presidente in visita ad Exodus, 'nulla più bello di nuovo inizio'

22 giugno 2021 a

Milano, 22 giu. , (Adnkronos) - "Ciascuno di noi nella vita ha un percorso che incontra sempre momenti di speranza, di delusioni, di successi. Quello che va detto per ciascuno di noi è che non c'è nulla di più bello di un nuovo inizio, che rimette in pista, che rimette in positivo, che rimette in corsa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita a Milano alla Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi.

"Ciascun ragazzo -ha rimarcato il Capo dello Stato- è unico, ogni persona è irripetibile, ciascuno ha un valore incommensurabile, non ripetibile da nessun altro. Questo è quello che abbiamo tutti in comune, questa unicità di ciascuno di noi, piena di valore e questo è quello che qui, in queste case di Exdus, viene messo in evidenza, realizzato, interpretato, concretamente attuato. Ed è una straordinaria, preziosa, compartecipazione alla vita del nostro Paese".