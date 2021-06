M5S: Di Battista, 'in governo Draghi è film dell'errore, dov'è mozione sfiducia Durigon?' (2)

22 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Ebbene su cosa si sono concentrati politici, opinionisti, commentatori e giornaloni? Sui 50 milioni di euro (milioni non miliardi) indebitamente percepiti da 5000 persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza non avendone diritto. E' come se in pieno scandalo banche, i giornali si fossero concentrati su chi ruba nei supermercati".

"Sia chiaro, per me i truffatori del reddito (io non li chiamo furbetti) devono restituire tutto ed essere condannati a pene severe - premette Di Battista - ma è evidente che sia in corso un attacco inaudito verso il reddito di cittadinanza, misura, ricordo, che esiste in tutta Europa. Confindustria gongola d'altro canto Confindustria detesta il reddito di cittadinanza ed il perché è facile da comprendere. Confindustria vorrebbe pagare di meno i lavoratori. Punto".

"Anche nel resto d'Europa ci sono, ahimè, truffatori che percepiscono sussidi ma nella maggior parte degli altri paesi non esiste una “Confindustria” così oscurantista e soprattutto non c'è una “Confindustria” al governo. Il Movimento nel governo Draghi è sempre più un film dell'errore!". A conclusione del suo post, Di Battista ricorda "che la Gdf dipende dal Ministero dell'economia dove è sottosegretario Durigon. Che fine ha fatto la mozione di sfiducia per lui? Ci siamo già dimenticati di ciò che ha detto e dei suoi legami pericolosi? Questo significa controllare dall'interno?", scrive con un'ultima stilettata ai suoi ex colleghi.