Calcio: Mirabelli, 'Milan rimpiangerà Calhanoglu, con lui e Donnarumma persi 150 milioni'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Il Milan rimpiangerà Calhanoglu, il problema vero è la strategia che è stata adottata dal Diavolo. Quando ero al Milan, ho dovuto risolvere tante problematiche relative ai rinnovo di contratto, compreso quello di Donnarumma. I rossoneri, con Gigio e Calhanoglu via a zero, perdono 150 milioni in patrimonialità. Se sono contenti tutti, bene così". Lo ha detto l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, a Tuttosport, a proposito dell'imminente trasferimento di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma che vestiranno rispettivamente le maglie di Inter e Paris Saint-German.