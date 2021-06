Arte: un Rembrandt perduto ritrovato dopo secoli a Roma** (3)

22 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Dare il via al progetto 'Discovering Masterpiece' con il ritrovamento di un capolavoro assoluto di uno degli artisti più amati di tutti i tempi – ha dichiarato il presidente Guido Talarico – è motivo di grande orgoglio per la nostra Fondazione, nata con l'obiettivo di valorizzare le collezioni private italiane proponendo un nuovo approccio nei confronti del collezionismo. L'intento è quello di condividere con il grande pubblico opere talvolta inedite, come in questo caso, lasciandole in Italia con l'obiettivo di sensibilizzare il nostro Paese sull'immenso potenziale di uno dei suoi asset di punta, quale il proprio patrimonio artistico-culturale, come volano di crescita economica".

Il simposio, aperto dai saluti di Sam Stourdzéir, direttore dell'Accademia di Francia a Roma, e di Guido Talarico, presidente della Fondazione Patrimonio Italia, ha visto a confronto Marco Mascolo, storico dell'arte, autore di "Rembrandt un Artista nell'Europa del Seicento", Peter Matthaes, direttore del Museo Arte e Scienza di Milano, Francesca Bottacin, storica dell'arte e docente di Storia dell'Arte Fiamminga e Olandese presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Stefano Ridolfi, fisico per i beni Culturali e docente presso La Sapienza Università di Roma, ed Alessandro Caucci Molara, presidente della Fondazione Abraham Teerlink, Roma e presidente dell'Advisory board di Fondazione Patrimonio Italia.