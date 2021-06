Arte: un Rembrandt perduto ritrovato dopo secoli a Roma** (2)

22 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Nel corso del mio lavoro - afferma la restauratrice Antonella di Francesco - può capitare una delle cose più belle della vita: la coscienza improvvisa di essere davanti ad un'opera di un autore molto grande che ti si rivela, che esce dalla sua zona opaca e ti sceglie per essere riscattato dall'oscurità. È questo il momento in cui bisogna vincere le vertigini capaci di farci sprofondare in quel meraviglioso senso di appartenenza alla storia. É un brivido che non ha pari, che vibra fino a trascinarti in un impulso irrefrenabile di morbosa curiosità. Non lo combatto e mi lascio portare dentro all'incantesimo".

La tecnica rarissima, ma tipica del maestro olandese negli anni '30 del '600, con cui l'opera è stata realizzata, le sue dimensioni (cm 54x44,5), le stesse di una serie di incisioni di Rembrandt relative alla "Vita e alla Passione di Cristo", sono alcuni degli elementi che ne sostengono con forza l'attribuzione. Gli sketch, quasi invisibili nel dipinto ad occhio nudo ma portati alla luce dalle tecnologie Ir, consentono di partecipare al momento ideativo dell'opera nell'attimo in cui ha preso forma nelle mani dell'autore mostrandone la forza, la tecnica ed il genio creativo in linea con gli standard di Rembrandt così come di una “Adorazione dei Magi”, soggetto in genere al vertice delle potenzialità espressive di gran parte degli artisti.

Il convegno in cui è stato dato l'annuncio della scoperta rappresenta il primo appuntamento del progetto "Discovering Masterpiece", un'iniziativa della stessa Fondazione Patrimonio Italia che ha l'obiettivo di promuovere appuntamenti di intesa culturale e scientifica, in Italia e all'stero, per lo studio e la divulgazione dei capolavori dell'arte italiana e internazionale appartenenti a collezioni italiane.