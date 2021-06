Roma: scontro social Calenda-Raggi, leader Azione 'dacci sollievo, vai a casa subito'**

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Botta e risposta social tra Carlo Calenda e Virginia Raggi. Tutto parte da un tweet del leader di Azione: "Raggi festeggia 45, dicasi quarantacinque pratiche di microcredito". Ribatte la sindaca M5S: "Calenda, dietro prime 45 pratiche microcredito erogate ci sono famiglie, persone che avevano perso lavoro causa Covid. Siamo fieri di averle aiutate. Il lavoro è la priorità. Non per te, forse. In tanti ricordiamo tuoi fallimenti da ministro: Ilva, Mercatone Uno, Alitalia...".

Parte la controreplica di Calenda: "Un sindaco che festeggia 45 pratiche in una città di quasi tre milioni di abitanti fa solo uno spot elettorale sulla pelle di chi soffre. Se vuoi parlare di politica industriale sono qui. Ricordo che al Mise vennero cento imprese per un confronto con te e neanche ti presentasti".

Scrive ancora su twitter il leader di Azione: "Hai mandato una città fuori controllo. Spazzatura, autobus che si incendiano, degrado. La società addetta alle sepolture, di cui sei azionista unico, non riesce neanche a rispondere alle famiglie. Non parlare di sofferenza. Prova a darci un sollievo. Vai a casa, da sola, subito".