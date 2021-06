M5S: strappo a un passo, cresce ipotesi partito Conte (2)

22 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Altri contenziosi, evidenziano fonti pentastellate, potrebbero sorgere a causa del mancato voto per l'elezione dei membri del Comitato direttivo, l'organo collegiale voluto dagli iscritti agli Stati generali di novembre ma poi rimasto vacante, in attesa della rivoluzione contiana: "Avere i dati (consegnati da Casaleggio dopo una lunga trattativa e un esposto al Garante per la privacy) ma non votare il Comitato potrebbe essere oggetto di ricorsi...".

Una ulteriore, potenziale 'grana' potrebbe scoppiare per quanto riguarda l'uso dei dati. In seguito alla rottura con Rousseau, viene evidenziato, da settimane non è più possibile iscriversi né disiscriversi dal Movimento 5 Stelle: se continuano così - osserva chi ha seguito da vicino il braccio di ferro tra M5S e Casaleggio - i pentastellati "possono incorrere in un data breach", ossia una violazione dei dati personali, perché "non è possibile tenere 'in ostaggio' i dati per un periodo di tempo prolungato". (di Ileana Sciarra e Antonio Atte)