Roma: Ciarla (Pd), 'da Calenda attacchi disperati, arriverà quarto'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Carlo Calenda, dopo aver investito tutto sul fallimento delle primarie del centrosinistra a Roma a cui si è sottratto mettendosi anche formalmente fuori dalla coalizione, ha un problema politico irrisolvibile". Così Mario Ciarla, membro della direzione nazionale del partito democratico.

"Infatti, dopo essere uscito dal Partito Democratico un mese prima di Renzi, che oggi non a caso lo sostiene, ha come unico scopo quello di produrre un danno al centrosinistra a Roma nell'ambito di un'operazione politicista volta ad aumentare di qualche decimale la percentuale nazionale del suo partitino. È evidente che non ci riuscirà. Poiché i romani non sono degli sciocchi arriverà quarto come è chiaro a tutti. Perfino nei sondaggi che lui stesso commissiona dopo otto mesi dall'essersi candidato, risulta escluso dalla possibilità di arrivare al ballottaggio".

"La cosa grave che si riscontra anche leggendo l'elenco dei suoi finanziatori è che il cuore pulsante dei suoi interessi sono in quel nord che vuole la capitale in svendita dove venire a fare shopping a basso costo depauperandola ulteriormente di funzioni e realtà produttive".