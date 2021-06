Recovery: Draghi e Von der leyen arrivati a studi Cinecittà

22 giugno 2021 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - La presidente della Commissione europea, Ursula Von der leyen, e il premier Mario Draghi sono arrivati da pochi minuti agli studi di Cinecittà. La visita di Von der leyen si inserisce nel 'Tour delle Capitali' che la presidente sta affrontando per certificare il via libera della Commissione ai Pnrr dei singoli paesi per avere accesso alla propria quota di fondi del Next Generation Eu. A breve ci sarà una conferenza stampa congiunta.