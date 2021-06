Calcio: Lotito vuole il Flaminio, il Comune conferma, 'operazione fattibile'

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - La Lazio potrebbe tornare al Flaminio, come fu per quasi quarant'anni e fino all'inizio degli anni Sessanta. La società guidata da Claudio Lotito si sta muovendo. "La Lazio e la città di Roma lo meritano. Per il Flaminio bisognerebbe incontrarsi a tavolino e programmare, valutare insieme alcuni temi e poi vedere", aveva detto il patron biancoceleste in occasione della premiazione della Lazio Women tenutasi al Campidoglio lo scorso 8 giugno. Ora, come riporta 'Leggo', quella che poteva essere una suggestione ha trovato conferma nelle parole di Angelo Diario, presidente della Commissione Sport del Comune di Roma: "siamo verificando i vincoli per la fattibilità delle condizioni poste da Lotito (copertura, parcheggi, capienza da 40000 posti e attività commerciali, ndr) che sono necessarie per rendere interessante il progetto spiega -. Si tratta di una proposta importante e seria, che ci ha fatto davvero piacere, anche perché da parte nostra c'è la massima disponibilità: il Flaminio è per noi anche un monumento che però è chiuso da 10 anni e che deve tornare fruibile".

La volontà di Diario è quella di velocizzare l'iter: "verificheremo se ci sono tutte le condizioni, poi la palla passerà alla Lazio che dovrà presentare un progetto con una proposta di partenariato ma essendoci al 99,9% l'interesse pubblico non vedo impedimenti". Il presidente ha infine spiegato i termini del possibile accordo: "si tratterebbe di una concessione a lungo termine per non meno di 30 anni perché la proprietà resterebbe comunque comunale - sottolineando che - la Lazio vuole accelerare tanto quanto noi che saremmo ben contenti di concludere questo mandato con l'avvio del progetto.

Smentita poi la falsa notizia di un sopralluogo allo stadio, il presidente ha concluso parlando dei costi dell'operazione: "la il progetto depositato dalla Roma Nuoto era di circa 80 milioni di euro e credo che la cifra sia ancora quella, in linea di massima".