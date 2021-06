Calcio: da Collovati a Seedorf, tutti i passaggi dal Milan all'Inter prima di Calhanoglu (2)

22 giugno 2021 a

(Adnkronos) - La storia si ripete quasi vent'anni dopo. Nel 2001 Guglielminpietro passa dal Milan all'Inter, con Brocchi che cambia binario. Per l'argentino meglio l'esperienza col Milan. Nell'anno dello scudetto di Zaccheroni 1998-99, aveva contribuito alla causa con buona frequenza. Più o meno è quello che accade l'anno dopo (2002): il rossonero Coco passa all'Inter, l'interista Seedorf va al Milan. Il Coco del Milan - seppure a fasi alterne - è un terzino che si guadagna la Nazionale e la convocazione al Mondiale di Corea-Giappone 2002, quello dell'Inter (2002-2005) gioca solo un campionato, appena dignitoso, ma senza squilli, per poi timbrare una manciata di presenze prima di congedarsi. Il terzino danese Thomas Helveg milita nel Milan, che lo acquista dall'Udinese prima dei Mondiali di Francia del 1998, per cinque stagioni (tre da titolare), vincendo anche uno scudetto (con Zaccheroni in panchina). All'inter il suo apporto è molto più modesto: un solo campionato, prima di lasciare l'Italia - ci era arrivato nel 1993 - tentare l'avventura tra Norwich e Borussia Mönchengladbach e chiudere la carriera in patria, con l'Odense, la squadra della sua città.