Milano: sindaco Sesto, 'bene firma per nuovo polo San Raffaele'

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - “La firma del contratto preliminare di compravendita dell'area Unione Nord tra MilanoSesto e Gruppo San Donato per la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero e universitario del San Raffaele sulle ex aree Falck è una notizia estremamente positiva che accogliamo con enorme piacere e orgoglio". Così in una nota Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.

"Dopo anni di eccessivo dirigismo, lacci e lacciuoli che hanno finito per ingessare la nostra città impedendole di stare al passo coi tempi, ora finalmente - aggiunge - siamo grado di permetterle di svilupparsi e di crescere anche sotto la spinta propulsiva che interessa i settori della salute e della ricerca. L'arrivo del San Raffaele si somma agli altri due istituti carattere scientifico che si insedieranno nelle ex aree Falck, l'Istituto dei Tumori e il Neurologico Besta, all'Ospedale di Sesto e al nuovo polo Multimedica che sorgerà sulle aree Marelli: eccellenze italiane che faranno della nostra città un distretto di salute e ricerca di elevato spicco a livello internazionale".

Sesto, sostiene, si trasformerà "in una capitale internazionale nel campo della medicina e in quello scientifico: dalle tute blu operaie ai camici bianchi di medici e ricercatori. Tra i principali obiettivi strategici del nuovo Pgt abbiamo infatti voluto puntare su cura e salute come nuovo volano per uno sviluppo in grado di creare benefici alla città attraverso la riconversione urbana più importante d'Europa che cambierà il volto del territorio e migliorerà la vita dei cittadini".