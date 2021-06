Recovery: Draghi, 'abbiamo responsabilità far bene per Italia e per Europa'

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Certamente il governo italiano e tutti noi abbiamo una responsabilità nei confronti del resto dei Paesi europei, dei cittadini di quei Paesi che hanno pagato e pagheranno le tasse per finanziare il nostro piano nazionale. Abbiamo la responsabilità di far bene non solo per noi stessi, ma anche per l'Europa". Il Next Generation Eu "sarà strutturale se sapremo rispondere alla fiducia che ci verrà data". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der leyen, agli studi di Cinecittà.