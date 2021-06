22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "E' una domanda importante. Domani sarò tutto il giorno in Parlamento, me lo chiederanno sicuramente, e risponderò in modo più strutturato di quanto potrei fare oggi". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der leyen, rispondendo a una domanda sul ddl Zan, il battagliato disegno di legge sull'omofobia.