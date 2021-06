Covid: in Lombardia 126 nuovi casi e una vittima (2)

22 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - In Lombardia, il tasso di positivi sui 27.289 tamponi processati è pari allo 0,4%. I ricoverati diminuiscono, anche se di poco: in terapia intensiva ci sono 73 persone rispetto a ieri (-4), nei reparti ci sono 389 pazienti Covid, due in meno di ieri.

Nella provincia di Milano ci sono 35 casi, di cui 20 a Milano città. A Bergamo c'è 1 caso, a Brescia 16, a Monza 11. Como ne conta 8; Cremona 5, Lecco 6; Lodi 1; Mantova 4; Pavia 7. A Sondrio si segnala 1 caso, a Varese 22.