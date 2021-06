22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un'intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l'Italia NON VINCA gli Europei. Altrimenti - sostiene il Fatto - Draghi e Figliuolo esultano. Era difficile condensare tanta miseria in un solo articolo: solo il Fatto poteva riuscirci. Forza azzurri, viva l'Italia". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.