Recovery: Bellanova, 'ok Ue a piano, ne valeva la pena'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La presidente della Commissione UE Ursula Von Der Leyen oggi a Roma insieme al presidente Draghi per il via libera al Recovery Plan presentato dall'Italia. Con l'ok dell'Unione Europea, arriveranno anche i primi 25 miliardi dei 200 totali che saranno assegnati al nostro Paese. L'Italia si lascia alle spalle i mesi di populismo, soluzioni facili e annunci e si presenta con un piano serio, concreto di riforme, pronta a ripartire gettando le basi per il futuro del Paese. Ne valeva la pena". Così Teresa Bellanova di Iv.