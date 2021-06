Arte: è morta Paola Besana, designer e artista tessile di fama mondiale**

22 giugno 2021 a

Milano, 22 giu. - (Adnkronos) - Paola Besana, tessitrice, designer e artista tessile di fama mondiale, ma anche studiosa di strutture tessili e telai etnici, protagonista di un percorso unico a cavallo tra arte e artigianato, è morta a Milano alla vigilia del suo 86esimo compleanno. E' stata attiva fino all'ultimo, coltivando nuovi progetti e anche mostre: stava lavorando ad esempio ad un'esposizione di sue opere per una collettiva prevista in autunno a Siviglia. I funerali si terranno domani al cimitero di Lambrate a Milano.

Nata a Breno (Brescia), il 26 giugno 1935, Paola Besana inizia a tessere nel 1958, a 23 anni, dopo un lungo viaggio in Svezia e Finlandia. Nel 1961-1962 studia a New York con Lily Blumenau, quindi nel Maine, e al California College of Arts and Crafts con Trude Guermonprez. Tornata in Italia, apre a Milano nel 1968 lo Studio di Tessitura Paola Besana, che è laboratorio, centro di ricerca, produzione e insegnamento.

Con lei collaborano, a metà degli anni '70, Paola Bonfante e Lalla Ranza. Insieme disegnano tessuti in Alcantara per la Fiat; realizzano costumi per il "Parsifal" di Richard Wagner al Teatro alla Scala, 680 arazzi multipli variabili per le cabine della nave da crociera Costa Classica, grandi arazzi per i saloni della Costa Romantica, nonché collezioni di borse per Usa, Giappone e Italia. Dal 1997 continua l'attività da sola, riducendo la produzione commerciale e intensificando lo studio, la ricerca e la produzione artistica.