Arte: è morta Paola Besana, designer e artista tessile di fama mondiale** (2)

(Adnkronos) - Paola Besana ha esposto in decine di mostre collettive e personali in Italia e all'estero, in sedi quali la Triennale, Palazzo Morando e Palazzo Reale a Milano, il Camden Arts Centre di Londra. Come docente ha tenuto corsi di "design del tessuto e dell'oggetto tessile" per artigiani e stilisti e corsi professionali per enti in diverse Regioni italiane e in Svizzera, oltre ad aver insegnato per alcuni anni allo Ied di Milano e di Cagliari.

Ha inoltre compiuto viaggi studio in tutta Europa, Siria, Stati Uniti, Messico, Guatemala, Colombia, Perù e Bolivia per vedere da vicino e sperimentare numerose tecniche primitive di tessitura e collezionare manufatti e telai etnici. La sua collezione è vastissima, e nella sua biblioteca ha raccolto e schedato oltre 2000 volumi sull'arte del tessuto.

Per l'artista Paola Besana il tessuto può diventare un oggetto tridimensionale sfruttando i piani diversi del tessuto doppio, che si può aprire nello spazio e diventare scultura. Nella sua ricerca con il telaio etnico a tensione ha usato un ordito continuo ad anello, anche annodato, con cui ha creato forme senza principio né fine, interpretando in modo personale tecniche antiche che vanno scomparendo.